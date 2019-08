Furto con strappo in pieno giorno: cerca di inseguire la ladra, scaraventata a terra

Furto con strappo in pieno giorno. E' successo ieri verso le 17.30 in via Andreini. Da quanto si apprende, qui una volante della polizia, di passaggio, è stata fermata da una 42enne brasiliana che riferisce agli agenti di essere stata derubata del cellulare.

La donna racconta che si trovava in strada, impegnata in una conversazione al telefonino, quando è sopraggiunta una sconosciuta che le ha strappato lo smartphone dalle mani per poi scappare via.

La vittima ha così cercato di salire il sella alla propria bici per inseguire la ladra, ma un altro soggetto, evidentemente complice della malintenzionata, l'ha prontamente spintona, facendola ruzzolare a terra per poi darsela a gambe levate. A quel punto sono sopraggiunti i poliziotti. Avviate le ricerche dei due, sono stati rintracciati entrambi poco dopo nei pressi del luogo del furto. Si tratta di due cittadini italiani - lei anconetana dell'81, il complice un bolognese del '67, già noti alle forze dell'ordine perchè contano svariati precedenti all'attivo.

Sono stati arrestati entrambi per resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza, perchè al momento del fermo si sarebbero rivoltati contro i poliziotti, aggredendoli. Gli agenti, contusi, sono finiti in ospedale, rimediando alcuni giorni di prognosi. La donna risponderà anche di furto con strappo, mentre il sodale di favoreggiamento.