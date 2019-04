Furto in via dell'Arcoveggio: centro congressi nel mirino dei ladri

Un altro furto con scasso questa notte nel quartiere Navile. Ad essere presa di mira dai ladri è stata la sala congressi 7Gold di via dell'Arcoveggio 49/5. Le modalità sono state simili al furto avvenuto sempre questa notte in Bolognina: i malviventi si sarebbero fatti strada attraverso una porta di servizio, per poi girovagare all'interno del piano terra alla ricerca di qualcosa da asportare.

Alla fine i ladri hanno puntato su una manciata di contanti depositati nelle casse di bar e self service del pian terreno. Ingente invece il novero dei danni, con almeno due serramenti scassinati. Sui fatti indaga la Polizia. A quanto pare non sarebbe la prima volta che furti del genere capitano nella zona.