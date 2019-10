Furto nella notte in via Castiglione: bottino da 2mila euro

Hanno forzato la porta d'ingresso e sono riusciti a rubare una cassaforte con duemila euro senza lasciare alcuna traccia.

È la scena di un furto avvenuto la scorsa notte, alle 2.40, in via Castiglione. Di mira, il negozio di abbigliamento e articoli per bambini Jacadi dove - non si sa se una o più persone - si sono introdotte al piano interrato per rubare il portavalori.

I carabinieri si sono recati sul posto appena è scattato l'allarme, insieme con la sezione investigazioni scientifiche ma, oltre ai segni dell'effrazione all'entrata, non hanno trovato nessuna traccia. Non sono presenti telecamere di sorveglianza, indagini dei militari sono in corso.