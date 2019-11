Furto a due turiste, ladra si difende con il neonato

Due turiste cittadine malesi son state derubate dei loro passaporti in via Castiglione. E' successo ieri all'ora di pranzo, quando le due donne stavano passeggiando lungo la strada che porta all'omonima porta. Da dietro, secondo la testimonianza delle vittime raccolta dalla polizia, le vittime sono state raggiunte dalle presunte ladre, che sono state viste asportare qualcosa dalle borse delle due.

Ne è seguito un diverbio animato, che ha attirato le attenzioni di una volante di passaggio. Alla vista degli agenti una delle due ladre è fuggita, portandosi poi -si verificherà in seguito- il maltolto, ovvero i due preziosi documenti delle turiste vittime.

Alla fine è stata denunciata una italiana di 25 anni, senza fissa dimora, persona già nota alle forze dell'ordine per fatti analoghi. La 25enne avrebbe tra l'altro cercato di ostacolare l'accertamento della polizia frapponendo tra se e gli agenti il bimbo piccolo che teneva in braccio. L'accusa per la giovane è di furto in concorso. Nessuna traccia invece dei passaporti rubati.