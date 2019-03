Spaccata in via Padoa: ladri nel locale, danni alla vetrina e cassa sparita

Spaccata nella notte nel pizza-pub 'StoriediPinte', di via Tommaso Padoa, zona Mazzini. Ignoti si sono introdotti la scorsa notte, approfittando dei ponteggi attorno alla palazzina dove risiede il locale, per sfondare il vetro della porta di ingresso, con attrezzi o forse con un oggetto pesante trovato nelle vicinanze, per poi entrare e portare via la cassa. Poco l'ammontare dei contanti trafugato qualche centinaio di euro, ingenti invece i danni al locale, ritrovato a soqquadro dai proprietari. Sui fatti indagano i Carabinieri.