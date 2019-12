Furto in villa a Bazzano, ucciso un uomo. Procura: "Capire se sia legittima difesa o eccesso colposo"

Eccesso colposo o legittima difesa? Questo dovrà essere chiarito, spiega il Procuratore di Bologna, giusepep Amato in una nota su quanto acacduta all'alba di oggi a Bazzano, dove un giovane uomo è stato ucciso con un colpo di pistola, sparato dal custode della villa nella quale la vittima avrebbe cercato di introdursi furtivamente, assieme a dei sodali, poi fuggiti.

"Si cercherà di verificare - si legge nel comunicato - le modalità di esplosione del colpo, ragionando sugli spazi di applicabilità della legittima difesa o dell'eccesso colposo, alla luce del punto dove sarebbe stata colpita la persona deceduta". A questo dunque serviranno gli accertamenti tecnici, che saranno svolti con l'ausilio della Scientifica dei Carabinieri, su disposizione dalla Procura.

In sintesi, saranno i futuri accertamenti a decretare se l'episodio possa essere qualificato come legittima difesa, o se invece ci sia stato un eccesso colposo da parte del custode del villino, un 68enne bolognese incensurato, che sarà interrogato proprio in queste ore, insieme alla moglie, presente sul posto al momento dei fatti.