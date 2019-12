Furto in villa nel sangue a Bazzano. Il sindaco: "Fallimento dello Stato"

Il furto in villa terminato con la morte di un uomo stamattina nelle campagne di Bazzano rappresenta "il fallimento dello Stato". Così il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno del Partito democratico, che incalza con un post sulla sua pagina Facebook: "E cosi è capitato anche da noi. Un tentativo di furto, degli spari, un morto, magistratura e Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica. E ci sarà il via alle solite parole inutili. E alle promesse mai mantenute".

Infatti, attacca il primo cittadino, "dovevano arrivare più militari. Zero in più ne sono arrivati. Dovevano arrivare risorse. Zero in piùne sono arrivate". E come se non bastasse, attacca, "l'inasprimento della pena per violazione di domicilio è stata ridicola: da sei mesi a tre anni si è passati da un anno a quattro. Praticamente zero". Dunque, chiosa il sindaco, "basta prenderci in giro. Basta prendere in giro le comunità".

Poi Ruscigno chiosa duro: "O ammettiamo che lo Stato ha fallito e ci armate tutti, ma i risultati li abbiamo già visti perchè dove questo è stato realizzato i reati non diminuiscono e aumentano in modo spaventoso sia l'uso delle armi nei reati commessi in ambito familiare che le stragi nelle scuole e nei luoghi pubblici". Oppure, conclude, "andate in ferie tre mesi e ci lasciate il ministero". Veniamo in 10 sindaci e proponiamo noi qualche soluzione concreta, non dei tweet. Poi potete tornare al vostro cinema quotidiano".