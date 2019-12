Furto in villa: ladri in via di Casaglia, scappano con Rolex e Apple

Erano circa le 18.30 di ieri quando i ladri sono entrati da un cancelletto di servizio, hanno divelto una serranda e infranto un vetro per poi intrufolarsi all'interno di una villa in via di Casaglia nella quale in quel momento non c'era nessuno. L'allarme è scattato con una notifica arrivata al padre della proprietaria dell'immobile e poi è arrivata sul posto la Polizia Scientifica.

Intanto però i "topi" avevano già portato via dei valori. In particolare due portatili Apple e tre orologi, fra cui un Rolex, il tutto ancora da valutare. La villa non è dotata di telecamere e la Polizia sta indagando.