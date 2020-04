Furto a Villanova: sfonda la vetrina, poi simula un malore e fugge dal pronto soccorso

Dopo aver sfondato con un masso la vetrina di un concessionario di via Cà de l’Orbo a Villanova di Castenaso, ha rubato un monopattino ed è fuggito per poi venire raggiunto e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena.

I militari si sono messi sulle tracce del ladro, un cittadino gambiano 19enne, che era riuscito a raggiungere Bologna. Per cercare di sfuggire alla cattura, si è nascosto e ha telefonato al 118 simulando un malore. I sanitari sono andati in soccorso del richiedente che stava aspettando in una zona isolata di via Massarenti. Alla vista dell’ambulanza, il giovane, vestito con un cappotto lungo e scuro e una mascherina chirurgica sul volto, è salito a bordo del veicolo che si è diretto al Pronto Soccorso del Policlinico Sant’Orsola Malpighi. Giunto in ospedale, il ladro, è sfrecciato via di nascosto col suo monopattino, senza l’autorizzazione dei sanitari che lo dovevano visitare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nonostante la capacità d’improvvisazione, il ladro ha commesso l'errore di tornare "sul luogo del delitto" e questa volta è stato ammanettato dai Carabinieri che stavano ispezionando la concessionaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il gambiano, clandestino e con precedenti di polizia, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto in videoconferenza prevista per la giornata di oggi.