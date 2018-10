Turista bolognese derubato ad Assisi, le telecamere incastrano il ladro

Un turista bolognese è stato derubato di zaino tablet e cellulare ad Assisi, in Umbria. Lo riporta la Questura di Perugia che nei giorni scorsi ha finito per idenitifcare e denunciare il presunto autore del furto, un cittadino egiziano di 19 anni. Il giovane avrebbe approfittato di un attimo di distrazione del signore per portare via lo zaino dentro al quale erano custoditi gli oggetti, ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del locale dove i due erano presenti a Santa Maria degli Angeli. Alle spalle del giovane anche diversi precedenti specifici e un arresto per resitenza a pubblico ufficiale. (Leggi l'articolo completo su Perugiatoday)