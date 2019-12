Razzia di computer in tipografia: "La terza volta in due anni"

Due macbook apple e due computer normali e uno scanner professionale per un totale di 10mila euro di danni. È questo il bottino portato via l'altra notte dai ladri nel capannone della tipografia Ag di Quarto a Granarolo. Come riporta il Resto del Carlino, i malviventi hanno prima forzato il cancello automatico, togliendolo dalle guide, poi la porta antipanico per entrare negli uffici.

Per Gianpaolo Baldazzi, uno dei titolari, è in terzo furto in due anni. Nonostante fosse attivo l'allarme, i ladri sono riusciti a introdursi in tipografia e rubare tutto prima che lui ritornasse sul posto. "Siamo tra quelli più colpiti, adesso cambieremo sistema d'allarme sperando di ottenere maggiore sicurezza".