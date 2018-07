Regione, in aula per la fusione dei comuni: Castenaso-Granarolo e Baricella-Malalbergo

In aula in Regione il 10 e l'11 luglio la discussione sulla fusione di Comuni e indizione del referendum consultivo nei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia, di Baricella e Malalbergo nella Città metropolitana di Bologna; di Formignana e Tresigallo nonché di Berra e Ro in provincia di Ferrara; dei Comuni di Colorno e Torrile nonché di Mezzani e Sorbolo in Provincia di Parma; dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto in provincia di Modena.

I referendum sono fissati a ottobre e i cittadini daranno il loro voto per far diventare Granarolo e Castenaso un unico comune da circa 30mila abitanti, e di Malalbergo e Barciella, unico comune da 16mila, seguendo l'esempio di Valsamoggia e di Alto Reno Terme.