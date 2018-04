Pianoro, Futa: la strada riapre chiusa per frana

La Futa chiusa ieri a causa della frana riaprirà alle ore 13.30. La Strada provinciale 65 era stata chiusa nel tardo pomeriggio di ieri a causa di un importante smottamento al km 84 in località Livergnano (comune di Pianoro).

"Ringrazio tutti coloro che ieri sono intervenuti rapidamente - commenta il Consigliere delegato alla Viabilità Marco Monesi - per affrontare la situazione ed in particolare il personale della Città metropolitana che da subito si è messo al lavoro per liberare la strada".