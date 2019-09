Futa, ancora incidenti tra Pianoro e Rastignano

Ancora incidenti sulla strada statale 65 'della Futa'. Nelle ultime 24 ore almeno altri due sinistri hanno interessato la strada che domenica 1 settembre è stato scenario di un incidente nel quale ha perso la vita a un pensionato 79enne. Il primo si è verificato ieri pomeriggio, nella frazione di Carteria di Sesto: un uomo di circa 30 anni è rimasto ferito in seguito a uno scontro della sua moto contro un Tir che veniva dalla parte opposta, procurandosi ferite serie ma non gravi. Altro incidente questa mattina, dove tre auto si sono scontrate tra loro nella frazione di Rastignano, procurando qualche coda in entrambe le direzioni.

Tutta la zona è in attesa delle opere di miglioramento stradale previste, dove un unico 'stradone' collegherà la Fondovalle Savena alla rotonda Jolanda di Savoia di Bologna, e di lì alla Tangenziale. Sabato 31 agosto invece, era stato inaugurato uno spezzone dell'opera in questione, la cosiddetta 'bretella del Dazio'. Per vedere invece tutto il tratto completo e i lavori finiti, occorrerà aspettare fino al 2024, data stimata del termine lavori.