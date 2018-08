Morto durante escursione, venerdì i funerali di Gabriele Giunchi

Si terranno venerdì 3 agosto alle 10.30 nel cortile interno della Rocca dei Bentivoglio a Bazzano i funerali di Gabriele Giunchi, escursionista 66enne morto durante una escursione nelle montagne bellunesi assieme alla famiglia. Ne dà notizia l'ex consigliere comunale Mirco Pieralisi.

Giunchi, 66 anni, era in vacanza nelle dolomiti al confine tra Belluno e Bolzano. Il suo corpo è stato rinvenuto dopo una giornata di ricerche, in un canalone dove si pensa che il 66enne sia scivolato, precipitando poi per 40 metri. Il 66enne lascia una moglie e tre figli.

"Ad accompagnare il dolore della sua famiglia -scrive sui social Pieralisi- ci saranno tante persone a cui Gabriele, in momenti diversi della sua vita, in tutte le diverse e buone cause che ha sostenuto e vissuto in tanti anni, ha regalato il suo sorriso, il suo entusiasmo da ragazzino, il suo chiedersi sempre "cosa posso fare" prima di indicare cosa si deve fare".