Scomparsa Gabriele Mezzetti, i funerali oggi a Bologna

Lutto nel mondo della politica locale. E' scomparso Gabriele Mezzetti, già presidente e consigliere nel fu quartiere Marconi. A ricordarlo in una nota, il noto istituto de Gasperi, che lo ricorda come un uomo che "ha dato tanto alla sua città, senza soste, sempre inappagato. L'Istituto si stringe attorno alla moglie Cristina e ai figli Sara e Eugenio". I funerali si svolgono oggi giovedì 23 maggio alle ore 14,30 a Bologna, presso la Chiesa di Sant'Egidio, Via San Donato 38.