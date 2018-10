"Sei morto e non lo sai": minacce a Gaetano Alessi, sindacalista contro le mafie

"Sei morto e non lo sai". E' il testo di una lettera anonima recapita a Gaetano (Gato) Alessi, funzionario della Fp Cgil di Bologna.

Impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, Alessi è stato fondatore dell'associazione "Mafie sotto casa". E' stato lo stesso Alessi a renderlo noto sul suo profilo Facebook: "Ti sbagli, che si debba morire è nella storia di ciascuno di noi - ha scritto - È il come si vive a far la differenza. Io non so chi sei, ne perché ti diverti a mandare questa lettera che, per inciso, non è la prima della mia storia e non sarà nemmeno l'ultima. Non so se la mandi adesso per approfittare della mia stanchezza o della disillusione che ultimamente faccio fatica a reprimere. Ma dato che non sono sicuro di chi tu sia e da quale angolo della mia vita vieni fuori vorrei tranquillizzarti: io non mollo un centimetro, mai.

Ed è la tua volontà contro la mia, ed hai già perso".

A lui numerosi messaggi di solidarietà e appoggi da tutto il mondo politico e sindacale.