Incidente sul palco per Gaetano Curreri: brutta caduta, interrotto il concerto

Ieri sera il frontman degli Stadio Gaetano Curreri si è fatto male sul palco di Castelraimondo, nel maceratese, per un brutto incidente che gli ha causato la frattura del femore. Stava andando in scena la data zero del tour "Stadio Live Mobile 4.0." e il concerto è stato interrotto poco prima delle 23.

L’artista è stato soccorso da un medico dai volontari della Croce Rossa, mentre al pubblico veniva comunicato che il concerto si sarebbe fermato lì.

Sulla pagina Facebook degli Stadio, poche ore dopo l'incidente, un messaggio rassicurante: «Ciao a tutti, vogliamo tranquillizzarvi sulle condizioni di salute di Gaetano, è stata una caduta accidentale che non ha riportato gravi conseguenze. Vi terremo aggiornati, grazie per l’affetto dimostrato».