Lite tra vicini, 78enne esce di casa e semina il panico con fucile da caccia

Avrebbe puntato il fucile -carico- contro ospiti e titolare di una casa di riposo, della quale è vicino di abitazione. Questo è quanto ricostruito dai Carabinieri di Gaggio Montano e Vergato, intervenuti ieri mattina per disarmare il signore, 78enne residente in paese.

E' stato un militare fuori servizio a incrociare il 78enne poco lontano dalla casa di riposo, su via Roma, con ancora il fucile in mano. Un volta arrivate altre pattuglie di supporto è stato ricostruito che, poco prima di essere fermato per strada, il signore ha minacciato con l'arma -caricata- i presenti al momento della sua irruzione nella casa di cura. Ospiti e personale sono immediatamente fuggiti dallo stabile, in preda al panico, e nascosti nelle vicinanze.

Ascoltato dai militari, si è scoperto di vecchie ruggini salite al calor bianco tra la casa di riposo e il signore. Inoltre, il suo fucile, un calibro 12 regolarmente detenuto, è stato sequestrato assieme ad altre armi, queste invece non conformi alla normativa.

Per questo motivo, oltre a una denuncia per minaccia aggravata, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, il settantottenne veniva denunciato anche per detenzione abusiva di munizioni, omessa denuncia e omessa custodia di armi comuni da sparo.