"Colpo" in Galleria Cavour: furto da 6mila euro allo store Louis Vuitton

Due donne e un uomo oggi alle 14.30 sono entrati nello store Louis Vuitton in Galleria Cavour. Fingendosi clienti e approfittando della calca, la donna ha portato via tre borsette del valore di 6mila euro.

La dipendente si è accorta del furto e ha chiamato la Polizia che ha avviato le indagini. Ha riferito di aver visto i tre accelerare il passo in via Farini, salire un'auto scura di grossa cilindrata e darsi alla fuga.

Ad aprile del 2018 la Squadra Mobile aveva eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini peruviani, rispettivamente di anni 51 e 39, responsabili di aver rubato merce destinata sempre alla boutique Vuitton.

Un dipendente di una ditta di trasporti dopo aver parcheggiato il furgone in via Farini ed essere entrato all’interno del negozio per prendere accordi per la consegna, aveva fatto ritorno all’autocarro e si era accorto che erano stati rubati cinque colli contenenti un orologio, alcune borse ed accessori vari per un valore di circa 10mila euro.