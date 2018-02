Galleria Due Torri: li rapinano della bicicletta dopo averli minacciati

Li hanno approcciati con un scusa, per poi provare a estorcere loro dei soldi, a suon di minacce, e finendo per rapinarli di una bicicletta. E' finita con un paio di denunce quanto avvenuto ieri sera intorno alle 21:25 quando, in galleria Due Torri, tre ragazzi, un veneziano di 23 anni e due bolognesi di 22, sono stati affrontati da due giovani più anziani di loro.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la rapina si sarebbe consumata al termine di una richiesta di denaro sotto minaccia: i due aggressori si sarebbero approcciati con una scusa, e avrebbero chiesto alla comitiva 15 euro. Non sono mancate le minacce di morte, proferite verbalmente ma senza mostrare armi o altri strumenti.

Mentre uno dei giovani si dava alla fuga gli altri due si sarebbero fronteggiati con i rapinatori,che poi sarebbero scappati con una bici in uso a uno dei membri della comitiva. Il primo dei tre ha poi chiamato la Polizia. Nel frattempo gli aggressori si erano allontanati, ma grazie anche ad altre segnalazioni sono stati raggiunti e bloccati dalle volanti nei pressi di via Galliera.

Identificati e perquisiti, i due sono risultati essere entrambi cittadini italiani e bolognesi, rispettivamente di 28 e 38 anni, con diversi precedenti alle spalle. Per entrambi è scattata una denuncia per rapina.