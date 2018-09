Locale mal frequentato, sigilli al bar di Galliera

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Galliera hanno proceduto alla chiusura del “Bar Raggio di Sole”. Il provvedimento nasce da un’informativa dei Carabinieri con la quale era stata avvisata l’Autorità di pubblica sicurezza che il locale in questione stava rappresentando "un pericolo per la collettività, a seguito della frequentazione di persone socialmente pericolose" che in più occasioni erano state identificate dagli stessi militari nel corso dei servizi di controllo degli esercizi pubblici.