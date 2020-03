VIDEO| Galliera, il video messaggio: "Riusciremo ad uscirne se restiamo a casa"

Dal piccolo comune di Galliera, in provincia di Bologna. l'idea di un videomessaggio al fine di sensibilizzare la comunità a rimanere in casa: "Un messaggio per tutta Galliera, un messaggio che arriva da Medici di Medicina Generale, Volontari Croce Italia Comuni di Pianura, Polizia Locale Reno Galliera, Volontari Protezione Civile IDRA, Volontari Auser, Assistenti Civici, capigruppo, comitato commercianti, Pro Loco, Galliera Sportiva e Galleoni, Dirigente Scolastica, Don Matteo e il Sindaco, ma soprattuto un messaggio che viene dal cuore: RESTIAMO A CASA!". scrive il sindaco Stefano Zanni "Tutto questo è racchiuso nel videomessaggio lanciato sui social dal Comune di Galliera per sensibilizzare i cittadini e ribadire forte e chiaro che riusciremo ad uscire da questa emergenza se seguiremo le regole, se resteremo a casa, se penseremo alla nostra salute e alla salute delle persone più fragili! UNITI CE LA FAREMO!"

