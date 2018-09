Galliera, sigilli al bar per 10 giorni: "Non garantita la sicurezza degli avventori"

Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del “Bar Raggio di Sole” di Galliera (ai sensi dell’art. 100 TULPS), lo stesso che ieri era stato "chiuso" dai Carabinieri.

Il provvedimento, emesso da personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della locale Questura e notificato dal Comando Stazione Carabinieri di Galliera nella giornata del 19 settembre 2018, si è reso necessario in quanto il bar è fonte di un pericolo concreto per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini, rappresentato dalla frequentazione dell'attività commerciale da parte di "persone caratterizzate da condotte reputate socialmente pericolose".

Numerosi sono stati, infatti, i controlli effettuati nel periodo compreso fra il 22 luglio e l’11 agosto da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri di Galliera, durante i quali si è riscontrata la presenza di persone gravate da pregiudizi penali o di polizia inerenti lo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio e la persona.

Si è potuto appurare che il gestore del locale non adottava le opportune precauzioni finalizzate a dissuadere queste categorie di utenti dal frequentare il locale ma che, al contrario, gestiva l’attività pubblica con modalità che dimostrano il suo non essere in grado di garantire la sicurezza degli avventori. Inoltre, gli è anche stato contestato il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Per queste ragioni sono state sospese le autorizzazioni relative all’esercizio per la durata di 10 giorni a partire dal 19 settembre 2018.