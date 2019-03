Galliera, vandali fanno strage di paletti stradali: sei minori nei guai

Una serie di paletti stradali, divelti e gettati in strada. Questo si sono trovati davanti alcuni automobilisti di passaggio l'altra sera, sulla Sp4, nel comune di Galliera. Per quei fatti, i Carabinieri hanno ora denunciato sei ragazzi, tutti minorenni tra i 14 e i 17 anni, italiani e stranieri.

Due dei giovani sono stati colti sul fatto dalla pattuglia giunta sul posto subito dopo le segnalazioni, mentre gli altri sono stati identificati qualche giorno dopo. Ora tutti e sei dovranno vedersela con una denuncia a piede libero per danneggiamento in concorso e rimozione si segnale stradale, accompagnato probabilmente dal risarcimento del danno in carico ai genitori dei ragazzi.