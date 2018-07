FOTONOTIZIA | Gambe spuntano dal ponteggio: scatta l'allarme, poi la sorpresa

Allarme ieri pomeriggio in Piazza Puntoni. Vigil del fuoco e Municipale sono stati allertati per una persona in bilico sul ponte più alto di un ponteggio attrezzato al rifacimento di un palazzo. Sul posto sono giunti i soccorsi in forze, ma ben presto si è scoperto di cosa si trattasse: un banale manichino, vestito e abilmente posizionato sui pannelli di contenimento del cantiere sospeso.

Una trovata pubblicitaria o una performance artistica, sono diverse le ipotesi per spiegare la presenza del manichino sul ponteggio, ma la bravata potrebbe costare agli autori una denuncia per procurato allarme.