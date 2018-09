Secondo Gambero Rosso 'Berberè Bologna' è fra le migliori pizzerie d'Italia

Venerdì 20 settembre a Napoli la presentazione della Guida "Pizzerie d'Italia 2019" del Gambero Rosso. Berberè, l'insegna bolognese di pizzerie dei fratelli Matteo e Salvatore Aloe che dal 2010 propone pizza artigianale da lievito madre vivo, si aggiudica per il secondo anno consecutivo gli ambiti 3 spicchi, massimo riconoscimento all'interno della guida, con la seguente motivazione: "La formula continua ad essere vincente: un inno alla convivialità, un modello ben ripetibile (come dimostra la presenza di Berberè in varie località d'Italia) che non scende a patti in termini di qualità, sempre al top. Dietro tutto questo c'è il grande lavoro dei fratelli Aloe e di uno staff all'altezza della loro filosofia".

La realtà creata da Matteo e Salvatore Aloe oggi conta 9 locali nel territorio italiano (prossima apertura 2 ottobre nel centro storico di Firenze, in via dei Benci 7 ) si classifica fra le migliori pizzerie in Italia secondo la prestigiosa guida del Gambero Rosso, giunta alla sua sesta edizione.

Nel 2018 il miliore nella categoria pizze al taglio era stato il forno Brisa di via Galliera.

I voti dei giudici

Oltre 600 i locali recensiti e solo 62 le pizzerie che si sono aggiudicate il prestigioso premio. I voti vengono dati esaminando diversi parametri e prendendo in esame pizza (impasto, lievitazione, stagionalità dei topping, equilibrio dei condimenti), servizio (che include anche la proposta del beverage e la capacità del personale di sala di gestirla) e ambiente.

La sesta edizione della guida, infatti, oltre ad assegnare i 3 spicchi alle migliori realtà, per la prima volta ha inserito un punteggio, frutto della somma di tre voci. A partire da quella che riveste il peso maggiore, la pizza (80/100): dall'impasto fino a cottura e topping. E poi l'ambiente e il servizio: 10/100 a testa, ovviamente calibrando il voto in rapporto alla categoria di appartenenza dell'insegna (pizza napoletana, all'italiana, a degustazione oppure a taglio). A Berberè vengono assegnati 90 punti, così ripartiti: 74 per la pizza, 8 per il servizio e 8 per l'ambiente, confermando in questo modo l'appartenenza all'Olimpo delle migliori pizzerie d'Italia.