Torre Garisenda sotto controllo: area chiusa al traffico, modifiche alla viabilità

La Torre Garisenda sarà sottoposta a indagini geofisiche tomografiche per verificare la resistività delle fondazioni e del terreno di fondazione. I lavori rientrano nel monitoraggio permanente a cui sono sottoposte le Due Torri simbolo della città e sono stati programmati in una giornata dei T-Days sabato per limitare disagi alla circolazione dei mezzi pubblici.

Sabato 24 novembre l'area delimitata dal cantiere sarà interdetta anche al passaggio pedonale e saranno necessarie modifiche temporanee della viabilità nella fascia oraria dalle 8 alle 20.

Qualche giorno erano spuntate le transenna a circoscrivere il perimentro della torre, con cartelli che avvertono di un pericolo di caduta oggetti

Piazza di porta Ravegnana sarà chiusa, così come il tratto di via San Vitale dalla piazza a via Benedetto XIV, via di entrata e uscita solo per i residenti e accedenti a proprietà private dal tratto interessato di San Vitale, che sarà a senso unico alternato regolato a vista.

Chiuso anche il tratto di via Castiglione da piazza della Mercanzia a piazza del Francia, mentre da quest'ultima a via Farini sarà istituito un doppio senso di circolazione. I percorsi alternativi saranno su via Clavature da via Castiglione e su via Caldarese e Castel Tialto, chiuse da Strada Maggiore e a doppio senso alternato dal lato San Vitale.