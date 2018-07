Controlli in A1, Polstrada e Finanza sequestrano 32mila litri di gasolio

Nei giorni scorsi gli uomini della Sottosezione della Polizia Stradale di Pian del Voglio e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato un’autocisterna con targa italiana nei pressi del casello autostradale di “Pian del Voglio”, che trasportava oltre 32mila litri di gasolio di contrabbando denunciando a piede libero l’autista del mezzo.

In particolare, nella mattinata dello scorso 10 luglio, una pattuglia della Polizia Stradale in servizio lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi del casello autostradale di Badia sulla vaniante di valico, ha sottoposto a controllo un’autocisterna che viaggiava in direzione sud.

Il conducente, cittadino italiano, dichiarava di trasportare “petrolio lubrificante” che, come tale, non sarebbe soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la circolazione di prodotti petroliferi sottoposti ad accisa; a tal fine esibiva documentazione apparentemente regolare.

Tuttavia la presenza di un caratteristico ed evidente odore di gasolio proveniente dalla cisterna faceva insospettire gli Agenti in merito all’effettiva natura del carico portandoli a richiedere l’intervento di personale specializzato del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna.

Gli approfondimenti compiuti sul posto dalle Fiamme Gialle, anche attraverso il prelevamento di campioni e la misurazione della densità del prodotto, hanno chiarito che si trattasse di gasolio per autotrazione, commercializzato illecitamente in evasione d’imposta.

Di conseguenza, il carico unitamente al mezzo venivano sottoposti a sequestro e l’autista, che presentava già analoghi precedenti, veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Bologna: l'evasione dell’accisa è stata stimata in oltre 20.000 euro.