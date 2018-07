Gay Pride all'asilo, il sindaco di Casalecchio: 'Vicenda ingigantita e strumentalizzata'

Ieri sera l'incontro tra la cooperativa Dolce, gestore dell’asilo nido della Meridiana di Casalecchio di Reno, e le famiglie dei bambini che frequentano il campo estivo. Un errore di comunicazione per il quale la cooperativa ha chiesto scusa e che, come spiegato dal presidente Pietro Segata e dal sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso, è stato criticato soltanto da una famiglia su 15.

'Non vorrei smontare per la stampa quello che è accaduto ma abbiamo dato una dimensione superiore a quello che è successo al nido - afferma Segata- penso, comunque, che anche noi dobbiamo dedicare più tempo e approfondimento a questi temi proponendo percorsi più strutturati non solo ai bambini ma anche ai genitori. Evitando magari di svolgere queste attività durante i campi estivi, in una condizione estemporanea'.

I fatti: Il 6 luglio nel centro estivo per bambini dagli zero ai sei anni di Casalecchio di Reno gestito dalla Cooperativa Dolce vengono preparate dalle dade dei fogli colorati per il diario quotidiano sul quale si legge "Ci siamo dipinti la faccia coi colori dell’arcobaleno per festeggiare insieme il Gay Pride, viva l’amore!" che fa riferimeno anche a due letture fatte in classe (a tema famiglia arcobaleno) dal titolo “Buongiorno postino” e “Piccolo Uovo”. Vedendo i lavoretti e i disegni dei piccoli, alcuni genitori si sono rivolti al consigliere comunale Andrea Tonelli, della “Lista civica Casalecchio di Reno”, denunciando il fatto di non essere stati avvertiti e di non aver gradito.