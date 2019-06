Gay Pride, Bignami: 'Mera ostentazione della sessualità'

Il senatore di Forza Italia Gleazzo Bignami si è espresso oggi sulle parate LGBTQ: "Il Modena pride svoltosi oggi, così come il Bologna pride e il Rimini pride in programma rispettivamente il prossimo 22 giugno e il prossimo 27 luglio, continuano a essere manifestazioni strumentali che la sinistra usa ideologicamente a proprio piacimento per imporre la propria visione unilaterale rispetto a temi etici tanto importanti quanto divisivi".

Bignami lo scrive in una nota: "Nessuno mette in discussione la libertà di vivere la propria sessualità, tantomeno il doveroso contrasto alle discriminazioni e alle violenze di genere. Ma i gay pride finiscono, sistematicamente, per rivelarsi manifestazioni di mera ostentazione della propria sessualità, spesso di cattivo gusto, che nessun contributo apportano al dibattito sui diritti ma che, anzi, in modo del tutto aprioristico, finiscono per svilire o condannare la famiglia tradizionale e il concetto stesso di eterosessualità. Insomma, una inutile parata che nulla ha a che vedere con le battaglie di civiltà e di libertà", conclude il senatore.