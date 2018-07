Festa per il gay pride al centro estivo, Gandolfini: "Oltre ogni limite"

Il leader del family day Massimo Gandolfini si è epspresso in merito alla vicenda del centro estivo alle porte di Bologna che ha festeggiato il gay pride all'insaputa dei genitori: "Le colonizzazioni ideologiche sono arrivate anche nei centri estivi. In Emilia si e' andati oltre ogni limite. Facciamo appello a tutte famiglie italiane di buon senso affinche' si oppongano a queste nuove scuole di indottrinamento ideologico che si permettono di violentare la serena crescita umana dei piu' piccoli. Cosa che solamente le disumane dittature del XX secolo avevano avuto la sfrontatezza di attuare".

"Dobbiamo tutti insieme opporci facendo le opportune pressioni sulle amministrazioni locali affinche' vigilino sui progetti educativi che si propongono di disegnare una societa' in contrasto con la storia e la tradizione del nostro paese oltre che con l'antropologia che da sempre caratterizza l'umano. Ogni persona e' degna di accoglienza e di rispetto ma cio' non significa indottrinare la candite menti dei bambini. Come ha recentemente ribadito anche il Papa la famiglia e' una e formata da un uomo e una donna", conclude Gandolfini.