Orario flessibile alla GD: annunciati sciopero e mobilitazione

Nuova mobilitazione con sciopero alla GD. E' l'annuncio del sindacato di base Usb, in maggioranza in fabbrica. Per giovedì è in programma un'assemblea generale retribuita, dalle 9.30 alle 10.30 nella sala mensa Gd5 e dalle 14.30 alle 15.30 nella sala ex mensa Gd1.

Servirà ad affrontare alcuni 'nodi' controversi del contratto integrativo aziendale, approvato di un soffio nel referendum tra i lavoratori, come il nuovo orario flessibile in partenza a maggio. Ma soprattutto si discuterà del nuovo sciopero indetto dall'Usb per il 20 aprile, a un mese di distanza dall'ultimo. Stavolta sarà di quattro ore. Insomma, mentre Fim-Fiom-Uilm restano fermi nel portare avanti il nuovo contratto e ne evidenziano i benefici, Usb insiste con le azioni di lotta per 'picconare' l'intesa. (dire)