Gelateria Ottagono schiacciata da un albero: «30 anni di lavoro e sacrifici, sfiorata la tragedia»

Lo sfogo corre sui social, proprio come sui social quella foto tragicamente spettacolare è stata condivisa centinaia e centinaia di volte da tutti quelli per cui la Gelateria Ottagono di via Massarenti è praticamente una istituzione, un luogo di ritrovo per l'estate ormai da trent'anni. A gestirla da tutti questi anni la famiglia Gavioli: Davide, Adriano e Morena Testoni.

E' il più giovane della famiglia, Luca Gavioli che su Facebook sceglie lo status "su tutte le furie" poche ore dopo il nubifragio che ha, attraverso il crollo di quel vecchio pioppo, distrutto il chiosco per raccontare come sono andate le cose, chiedendosi se sarebbe stato possibile evitarlo: «Oggi la nostra gelateria dopo più di 30 anni viene schiacciata da un pioppo gigante. "Causa" di tutto questo il temporale, la sfortuna...Oggi si spezzano per un attimo tanti ricordi, i ricordi di una famiglia che con duro lavoro, passione e allegria ha sempre lottato. Ricordo sin da piccolo i sacrifici dei miei genitori Morena Testoni e Adriano Gavioli e di mio zio Dino che in questi anni è stato il pilastro dell'Ottagono. Se quell'albero fosse caduto qualche centimetro più in là chissà cosa sarebbe successo a mio zio...la cosa più importante resta proprio questa: che lui stia bene. Ma la vera causa è solo il temporale o l'albero forse non era a norma?».

Le foto di Luca Gavioli:

In quel giardino erano caduti già altri alberi



«In questi anni sono caduti altri alberi nel giardino - prosegue Luca Gavioli nel suo sfogo - e più di una volta anche quest'anno abbiamo chiamato il Comune (detentore del giardino e quindi della sua manutenzione) perché venisse a tagliare questo pioppo., ma nessun intervento è stato mai effettuato. Questo è il risultato. Alla fine la gelateria è distrutta e mio zio ha rischiato la vita mentre stava lavorando».