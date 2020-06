Scuola, azione dei 'genitori smascherati': "Si torni a scuola, ma senza mascherine"

Lo avevano preannunciato durante il flash mob per la ricostruzione delle ex scuole Carracci. E ora, con una serie di striscioni apposti nottetempo, i genitori del comitato 'genitori smascherati' tornano alla carica, con la richiesta di più spazi, cioè più scuole, invece che il potenziamento delle misure anti-contagio, in vista della riapertura a settembre.

"Il diritto allo studio si esprime a scuola in presenza -scrive in una nota il comitato- insieme ai compagni, alla giusta distanza e con tutti i maestri e il personale che serve. Si è scelti un parco per ogni quartiere della città, come "simbolo di unità e uguaglianza". perché "al parco i bambini si incontrano, giocano e imparano a stare insieme, al parco tante mamme e papà si parlano, si confrontano" per sintetizzare la scuola e il parco sono "i luoghi dove i bambini sviluppano appartenenza al mondo".

L'attacco è diretto soprattutto con le linee guida del ministero in merito alla riapertura, con le dotazioni di visiere e pannelli di plexiglass. "Non vogliamo -riprende il comitato- che i bambini siano costretti a indossare le mascherine/visiere per otto ore al giorno, non vogliamo che siano inseriti in box di plexiglass" è il messaggio.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.