Navile: uscita di casa non dava più sue notizie, 18enne ritorna dai genitori

"Vi ringrazio di cuore, Giada è tornata a casa e sta bene". Sono poche righe da parte di una parente sui social a metter la parola fine alla scomparsa di Giada Vitali, 18enne residente al Navile che non dava sue notizie da lunedì notte. I familiari avevano fatto denuncia di scomparsa ai Carabinieri, ma anche lanciato appelli su Facebook, a cui sono seguiti una marea di condivisioni in poche ore.

Da quanto si apprende vi erano state alcune discussioni, dopo che i genitori avevano scoperto che la 18enne aveva "marinato" la scuola: Giada frequenta la quarta all'istituto agrario Serpieri. Prima di far perdere le sue tracce, avrebbe mandato un messaggio scrivendo di non voler essere cercata, uscendo con un po' di denaro e alcuni vestiti. Indossava jeans blu, giubbotto blu scuro e aveva uno zainetto nero con lo stemma Puma. Questo pomeriggio il lieto epilogo, con la giovane ritornata dai genitori.