Morte Gianlorenzo: conclusi i rilievi tecnici sul carro di Carnevale

La relazione tecnica sul carro di Carnevale, dal quale è caduto il 5 marzo scorso il piccolo Gianlorenzo Manchisi è stata depositata ieri in Procura, a conclusione dei rilievi tecnici eseguiti dai Carabinieri.

Il documento contiene osservazioni e misurazioni che i Carabinieri hanno effettuato per arrivare a capire se il carro è stato costruito in maniera rispondente alla normativa. Ora tutto passa in mano ai magistrati che si occupano del fascicolo per omicidio colposo, aperto contro ignoti.

Dopo che in un primo momento l'attenzione si era concentrata in particolare sulle sbarre laterali del carro e sul collaudo, successivamente gli accertamenti hanno interessato anche la copertura (non rigida) delle ruote sotto le quali è finito Gianlorenzo dopo la caduta che lo ha portato alla morte. I rilievi sono stati dunque depositati, ma per il momento il carro resta sotto sequestro. (dire)