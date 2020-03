Covid-19, una "maratona" sul balcone di casa: l'atleta Gianluca Di Meo corre per 7 ore in soli 8 metri

Il corridore bolognese Gianluca Di Meo ha corso per sette ore sul suo balcone da 8 metri: così praticamente ha fatto la sua maratona in tempo di Coronavirus. Ha cominciato a percorrere il minuscolo percorso avanti e indietro all'alba di ieri per superare il traguardo solo dopo 6 mila giri. L'impresa è stata raccontata dal Corriere di Bologna e potrebbe essere un ottimo esempio per chi in queste settimana soffre per la carenza di attività fisica all'aperto.

