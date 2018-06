Giardini Margherita: viale Giurini diventa senso unico, cambia la viabilità

Lunedì 25 giugno inizieranno i lavori di modifica della segnaletica stradale per istituire su viale Giurini, che corre in parallelo a via dei Sabbioni all'interno dei Giardini Margherita, un senso unico di marcia in direzione via Castiglione: l'accesso ai Giardini alle auto sarà consentito unicamente dal varco di via dei Sabbioni, in corrispondenza di via Letizia, mentre l'uscita sarà solo su via Castiglione.

Il Comune fa sapere che il provvedimento, che avrà carattere sperimentale, ed è stato richiesto da molti cittadini della zona e dal quartiere Santo Stefano: si sarebbe reso necessario per limitare la congestione e il pericolo per la circolazione stradale all'intersezione tra via Castiglione e via dei Sabbioni e all'interno dei Giardini, inoltre sarà utile per eliminare l'uscita su via dei Sabbioni in corrispondenza di via Letizia, che avviene ora in condizioni di limitata visibilità.

L'area interna ai Giardini Margherita aperta al transito veicolare diventerà inoltre "Zona residenziale", con "limite massimo di velocità 10 km/h" e "precedenza ai pedoni su tutta la sede stradale". Rimarrà invariata, invece, la sosta longitudinale su entrambi i lati di via Giurini, prima resa difficoltosa dalla presenza di un doppio senso di marcia su una carreggiata troppo stretta.