Spaccio al parco di notte, coinvolto anche un minorenne

Volanti in azione questa notte nel quartiere Savena. Intorno alle 1:40, al giradino Facchini, sono stati arrestati due 19enni e denunciato un 16enne, per detenzione a fini di spaccio in concorso. Gli agenti hanno trovato i ragazzi nascosti in alcuni cespugli dei giardini condominiali circostanti, dopo un breve inseguimento.

In tutto sono stati trovati circa un panetto da un centinaio di grammi e un altro frammento da undici, mentre uno dei ragazzi maggiorenni era in possesso di 8 bustine da sei grammi di cocaina. Entrambi, già con precedenti specifici, erano in possesso di diverse banconote.