San Donato, lite a bastonate al parco: due in ospedale, tutti nei guai

Prima calci e pugni, poi sono spuntati i bastoni. Una lite davvero violenta quella andata in scena ieri sera alle 21.30 circa al Giardino Parker Lennon di via del Lavoro. A darsela di santa ragione sono stati un bolognese di 25 anni, e tre stranieri, un nigeriano di 25 e due pachistani di 27 e 42 anni, tutti con svariati precedenti.

A chiamare il 113 alcuni cittadini e quando gli agenti della volante sono arrivati sul posto i due pachistani hanno riferito di essere stati aggrediti senza motivi con un bastone, che è stato rinvenuto nelle vicinanze e sequestrato. Tutti e quattro sono stati denunciati. Per di due asiatici è stato necesario l'intervento dell'ambulanza del 118 che li ha trasportati in ospedale: ne avranno per 6 e 10 giorni.