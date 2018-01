Via Gioannetti: riscaldamento ko alle materne, la scuola: 'Stiamo ripristinando'

L'anno nuovo ricomincia con un po' di acciacchi per le scuole di Bologna. Dopo lo sciopero degli insegnanti, che ieri non ha mancato di fare sentire i suoi effetti su materne ed elementari a causa dell'agitazione delle maestre e dei maestri precari, ora ci si è messo anche il riscaldamento a complicare il riavvio dell'anno scolastico dopo le vacanze natalizie.

Succede alle scuole dell'Infanzia Gioannetti, nel quartiere San Vitale - San Donato, dove per due giorni il riscaldamento è andato a singhiozzo, lasciando i 75 bimbi e bimbe della scuola in balìa dei capricci del termostato.

"La caldaia ha avuto un malfunzionamento che si è ripresentato il giorno dopo" commenta il preside dell'istituto comprensivo 10 Emilio Porcaro, che spiega: "L'impianto si era bloccato ieri, e i tecnici erano stati chiamati per risolvere il problema. Purtroppo il blocco della caldaia si è riverificato di nuovo questa mattina".

Tuttavia, ci tengono a precisare dall'istituto "i tecnici sono già al lavoro per riportare in temperatura l'edificio" e controllare che non scattino ulteriori blocchi. "Speriamo domani non si ripresenti, perché è un disagio" commenta mamma Debora, tra i genitori che hanno segnalato il disservizio.