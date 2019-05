Gioco delle "tre campanelle", i Carabinieri multano altri sette giocatori

Una bella squadra di sette persone, ognuna con il suo ruolo preciso, quella che ancora una volta i Carabinieri hanno trovato in zona Fiera a proporre ai passanti il gioco delle tre carte o "tre campanelle". All'apparenza vincere sembra semplice, ma essendo una truffa ben architettata, si sa che è praticamente impossibile. E se si vince di solito i soldi vengono recuperati con le buone o con le cattive maniere dagli stessi artefici.

Solo qualche giorno fa altri dieci sono stati multato e sottoposti a foglio di via per la stessa truffa, ma all'interno dei padiglioni della fiera. Questa volta sanzioni amministrative (una multa da oltre 400 euro a persona) per sette giocatori nati fra il '68 e il '97. Sei di loro hanno precedenti specifici.