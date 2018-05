Casalecchio: scompare da casa, Giorgio Mosca trovato morto

Mancava dalla sua abitazione da qualche giorno e ieri sera è stato ritrovato morto.

L'appello per le ricerche di Giorgio Mosca, 67enne residente a Casalecchio, nel quartiere San Biagio, era stato diffuso sui social da parte di alcuni vicini di casa. Lo riferisce la consigliera comunale di Casalecchio Erika Seta.

I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono entrati nell’abitazione dell’uomo. Dalle prime verifiche risultava che si fosse allontanato sabato scorso con il suo scooter. Inotre aveva lasciato in casa portafogli, documenti e telefono.

Il corpo senza vita è stato trovato ieri sera dai Carabinieri sulla Porrettana, in località Borgonuovo. Un cittadino ha visto lo scooter con il quale si era allontanato e ha chiamato il 112. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso per cause verosimilmente naturali. La salma è stata trasportata al DOS di Bologna.