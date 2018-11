Giornalisti in presidio: "Sciacalli e putt..? Non solo insulti, ma un modo per intimidire"

Circa una quarantina di giornalisti hanno presidiato stamane l'ingresso di via IV novembre della Prefettura, in polemica con gli insulti vergati nei confronti della categoria da parte dei leader 5 stelle Alessandro Di Battista e Luigi di Maio.



Gli epiteti sono stati scritti nero su bianco nelle ore dopo l'assoluzione di Virginia Raggi in un processo romano: oggi la risposta da parte degli organi di rappresentanza in Emilia-Romagna, e cioè il sindacato Aser, l'ordine dei giornalisti, l'Usigrai e la Uil regionali.



E proprio uno sta gli insulti, 'sciacalli', è stato utilizzato per una ironica forma di protesta-autodenuncia, da parte di alcuni giornalisti che hanno animato il presidio, di cui poi una delegazione è salita per un incontro con la prefetta Patrizia Impresa.

Quelli del viceministro Di Maio "non solo sono insulti pesanti in sè, ma sono anche un modo per intimidire i colleghi" chiosa Giovanni Rossi, presidente dell'Ordine emiliano-romagnolo. Per Rossi, questo non è altro che il preambolo di due provvedimenti già annunciati dal governo: l'abolizione dell'Ordine e l'abrogazione del fondo per il pluralismo. "Sono d'accordo che l'Ordine vada riformato" ammette, "ma non vorrei che dalla sua abolizione si passasse a un organo di vigilanza sotto il controllo governativo, cosa che oggi evidentemente non è". Quanto al fondo per il pluralismo "non sono risorse destinate certo ai grandi gruppi editoriali -continua Rossi- ma coprono le attività delle cooperative di giornalisti, della stampa delle minoranze, degli italiani all'estero e delle Onlus".Per la presidente dell'Aser - Associazione stampa Emilia Romagna Serena Bersani "certe parole offensive e violente, dette da esponenti delle istituzioni fanno male, molto più che dette al bar" mentre per Giuliano Zignani di Uil Emilia Romagna, "gli insulti e le minacce pronunciate dal vice premier Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista sono un becero tentativo di minare l’articolo 21 della nostra Costituzione" e i provvedimenti miacciati rischiano di "buttare per strada lavoratori non solo giornalisti, ma anche i poligrafici e i tecnici".