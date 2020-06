Giornata verde a Crevalcore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Comune di Crevalcore aderisce al Progetto Regionale "Giornata Verde" proponendo una percorso attraverso i paesaggi della pianura nella giornata di domenica 14 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Si parte da Porta Modena, a Crevalcore, e poi di corsa o in bicicletta, ma anche passeggiando, lungo un percorso poco trafficato, e quasi completamente ciclabile, si raggiunge il meraviglioso parco di Villa Ronchi. Nel Parco, ben attrezzato, è possibile consumare il proprio pranzo, o la propria merenda, in tranquillità e sicurezza. Il Parco è di circa 20.000 mq e il percorso è di circa 7.2 Km e di facile percorrenza. I volontari presenti offriranno momenti di intrattenimento. Per info: 051 988440 oppure istruzione@comune.crevalcore.bo.it In collaborazione con: Associazione culturale I sempar in baraca Circolo culturale La Cinquedea Associazione Culturale Compagnia d'arme delle 13 porte.