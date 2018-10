Rapina con intossicazione al Giostrà: rubano una collana e spruzzano spray urticante

Hanno accerchiato un ragazzo all'interno della discoteca Giostrà di via Mattei e uno di loro gli ha strappato una collana. Questa notte poco dopo le 2, la Polizia è stata chiamata dal vigilante che ha riferito l'accaduto e allertato il 118 perché all'interno del locale diverse persone avevano iniziato a tossire.

Il giovane, bolognese di 20 anni, aveva cercato di riprendere il maltolto, ma di tutta risposta era stato spintonato e uno dei ladri, per guadagnare la fuga, lo aveva fermato spruzzandogli negli occhi lo spray urticante al peperoncino. Gli amici del 20enne hanno così avvertito i vigilanti. Gli agenti della volante hanno raccolto le testimonianze e poco dopo hanno fermato due dei tre ladri: un cittadino albanese di 20 anni, regolare sul territorio italiano e (fino a questa notte) incensurato, e un cittadino filippino di 21, regolare, ma con qualche precedente. Entrambi sono stati rinchiusi ai domiciliari per rapina aggravata in concorso. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso: la prognosi è di 10 giorni per irritazione vascolare oculare.