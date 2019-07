Giovane capriolo salvato nel Reno

In mattinata la sala operativa 115 del Comando di Bologna ha ricevuto una chiamata di soccorso per un capriolo caduto in acqua nei pressi del “Canale ex Cartiera”, fiume Reno, a Pontecchio Marconi nei pressi di Sasso.

Il giovane esemplare era scivolato in acqua da una ripida sponda e rimasto intrappolato tra la corrente e l’argine del fiume. Gli abitanti della zona hanno immediatamente allertato il 115 che è accorso con la squadra del distaccamento di Zola Predosa, il “Dante Zini” e con il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

I sommozzatori sono entrati in acqua, e con le opportune procedure per salvataggi in acqua in corrente sono riusciti a portare a riva il giovane capriolo. L’animale è stato poi trasportato in luogo sicuro, in natura e lì rilasciato dagli stessi caschi rossi.