29enne bolognese scomparsa, trovata morta all'Elba

Giovanna Sole Levato, la ragazza di 29 anni di Bologna della quale non si avevano più notizie da quattro giorni, è stata ritrovata priva di vita nel tardo pomeriggio all'Isola d'Elba. La giovane era scomparsa da domenica, e a lanciare l'allarme era stata un'amica con la quale condivideva una casa a Rio nell'Elba. In seguito a un litigio fra le due, la 29enne si era allontanata senza lasciare traccia.

Il suo ultimo avvistamento nei pressi del cimitero del Comune di Rio, più a valle, e oggi il tragico epilogo. Il corpo è stato trovato nelle vicine campagne, in una zona impervia, difficile anche da raggiungere, da una squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della locale stazione e il medico legale, ma per la giovane non c'era più nulla da fare.

Da quanto si apprende, gli inquirenti non escludono un gesto volontario da parte della ragazza.