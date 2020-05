Fase due, multa al ristoratore Favia: "Né ricorso, né pagamento, sia annullata"

Giovanni Favia ha deciso di non pagare la multa ricevuta dai vigili urbani di Bologna, a locale chiuso. Né presenterà ricorso. Ma lancia un appello al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, perché "chi di dovere annulli quella sanzione ingiusta. E' lo Stato che deve chiedermi scusa". Il ristoratore bolognese, ed ex esponente grillino, lo annuncia con un video diffuso sui social network.

"Molti mi hanno sollecitato a fare ricorso- dice- altri si sono offerti di condividere le spese della sanzione. Grazie, ma non posso accettare. Questa è una sanzione ingiusta che non posso pagare io". Allo stesso modo, spiega Favia, "non farò ricorso: non andrò a pietire qualcosa allo Stato. Ho subito un abuso, una sanzione ingiusta, ed è lo Stato che deve chiedermi scusa attraverso l'annullamento della sanzione. Esattamente come è successo a Milano".

Qualche giorno fa un gruppo di ristoratori è sceso in piazza, mantenendo le distanze, per la mancanza di cassa integrazione e aiuti. Sono stati multati, ma "il questore ha annullato la sanzione", sottolinea Favia. Allo stesso modo, "io faccio appello al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, affinché chi di dovere annulli questa sanzione, che è chiaramente illogica, insensata e ingiusta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Favia spera infine che "altri commercianti non debbano subire ciò che ho subito io" e si augura che la sua vicenda "serva da lezione a chi va a fare i controlli, perché abbia in questa fase un po' di buon senso. Fare, sì, rispettare le norme, ma non abusarne". (San/ Dire)